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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:08
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:39
зайшов в ІБ, чому дивуватись?
депозити -
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:54
не приходят СМС-пароли. Киевстар
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Додано: Сер 23 бер, 2022 09:04
Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ипотеку, как теперь с процентами и виплатами? Остался без работи
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