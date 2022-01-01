|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:08
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12812
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:39
зайшов в ІБ, чому дивуватись?
депозити -
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13031
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:54
не приходят СМС-пароли. Киевстар
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2052
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 23 бер, 2022 09:04
Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ипотеку, как теперь с процентами и виплатами? Остался без работи
-
0bifcwdbbb0
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 15.12.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 08:55
0bifcwdbbb0 написав:
Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ипотеку, как теперь с процентами и виплатами? Остался без работи
Представника тут нема, тому Вам краше звернутися безпосередньо до банку, хоча б за телефоном.
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3374
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:40
Доброго дня. У мене є відкрита кредитка, із за ситуації у країні немає чим платити, зателефонував на гарячу лінію, все пояснили гарно, що не буде нічого нараховуватися, і дали відстрочку на 3 місяці.
-
37kveabw
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 20.12.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2041
|553305
|
|
|26
|3465
|
Пон 28 бер, 2022 16:56
ol_zy
|
|38
|19642
|
|