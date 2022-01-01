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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:08

  Amethyst написав:
  sens написав:зайдите в ИБ , будите удивлены

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ИБ,не апликуха
sens
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Повідомлень: 12812
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 729 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:39

зайшов в ІБ, чому дивуватись?

депозити -
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greenozon
 
Повідомлень: 13031
З нами з: 01.06.14
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:54

не приходят СМС-пароли. Киевстар
Amethyst
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Повідомлень: 2052
З нами з: 05.05.21
Подякував: 124 раз.
Подякували: 362 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:04

Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ипотеку, как теперь с процентами и виплатами? Остался без работи
0bifcwdbbb0
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:55

  0bifcwdbbb0 написав:Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ипотеку, как теперь с процентами и виплатами? Остался без работи

Представника тут нема, тому Вам краше звернутися безпосередньо до банку, хоча б за телефоном.
kreuz
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Повідомлень: 3374
З нами з: 10.12.07
Подякував: 176 раз.
Подякували: 263 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:40

Доброго дня. У мене є відкрита кредитка, із за ситуації у країні немає чим платити, зателефонував на гарячу лінію, все пояснили гарно, що не буде нічого нараховуватися, і дали відстрочку на 3 місяці.
37kveabw
 
Повідомлень: 3
З нами з: 20.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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