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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:08
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:39
зайшов в ІБ, чому дивуватись?
депозити -
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:54
не приходят СМС-пароли. Киевстар
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Amethyst
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Додано: Сер 23 бер, 2022 09:04
Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ипотеку, как теперь с процентами и виплатами? Остался без работи
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0bifcwdbbb0
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Додано: Чет 24 бер, 2022 08:55
0bifcwdbbb0 написав:
Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ипотеку, как теперь с процентами и виплатами? Остался без работи
Представника тут нема, тому Вам краше звернутися безпосередньо до банку, хоча б за телефоном.
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kreuz
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Додано: Пон 28 бер, 2022 16:40
Доброго дня. У мене є відкрита кредитка, із за ситуації у країні немає чим платити, зателефонував на гарячу лінію, все пояснили гарно, що не буде нічого нараховуватися, і дали відстрочку на 3 місяці.
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37kveabw
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Додано: Вів 29 бер, 2022 19:52
Скажите, если я нахожусь у Польше, я могу снять со своей карти сразу злотие? С вашей карти будет дополнительная плата за такое снятие? Можно ответить на телефон 0636354221
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ivanNaVi1
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Додано: Сер 30 бер, 2022 10:08
ivanNaVi1 написав:
Скажите, если я нахожусь у Польше, я могу снять со своей карти сразу злотие? С вашей карти будет дополнительная плата за такое снятие? Можно ответить на телефон 0636354221
Угуу, є коміс
Видача готівкових грошових коштів за межами України: 1,5% + 90,00 грн.
+ коміс за конвертацію 1%
+ ще може бути коміс самого АТМ
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Додано: Чет 07 кві, 2022 08:53
хто що знає: як банк ся чухає ?
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flysoulfly
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Чет 07 кві, 2022 09:06
sens
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