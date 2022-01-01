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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:06
Дякую банку за можливість вирішити свої питання навіть знаходячись закордоном. Завдяки чату у Телеграм я змогла вирішити термінове питання, так як позвонити у Україну я не могла. ДЯкую банку за таку можливість, і окремо дякую що автоматично продовжили строк дії картки, це така допомога зараз класна, коли немає можливості приїхати у відділення. Моно і Прив стоіть повчитися у вас гарного обслуговування
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0Качуринська0Тая0
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24
0Качуринська0Тая0 написав:
Моно і Прив стоіть повчитися у вас гарного обслуговування
Порізали бюджети на відгуки?
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klug
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Додано: Вів 12 кві, 2022 04:01
klug написав:
Порізали бюджети на відгуки?
Банк, похоже, неплохо себя чувствует раз нашёл в столь тяжёлое время деньги на маркетинг.
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Adast
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Додано: Вів 19 кві, 2022 10:06
Скажите, а с персональной на сдергивание лимит через аппку любой можно установить, или есть ограничение? Старый фонд нужно за день сдернуть
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la9
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