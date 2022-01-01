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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:06

чат бот

Дякую банку за можливість вирішити свої питання навіть знаходячись закордоном. Завдяки чату у Телеграм я змогла вирішити термінове питання, так як позвонити у Україну я не могла. ДЯкую банку за таку можливість, і окремо дякую що автоматично продовжили строк дії картки, це така допомога зараз класна, коли немає можливості приїхати у відділення. Моно і Прив стоіть повчитися у вас гарного обслуговування
0Качуринська0Тая0
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24

  0Качуринська0Тая0 написав:Моно і Прив стоіть повчитися у вас гарного обслуговування

Порізали бюджети на відгуки?
klug
 
Повідомлень: 6838
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 933 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 04:01

  klug написав:Порізали бюджети на відгуки?

Банк, похоже, неплохо себя чувствует раз нашёл в столь тяжёлое время деньги на маркетинг.
Adast
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 04.06.20
Подякував: 222 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:06

Скажите, а с персональной на сдергивание лимит через аппку любой можно установить, или есть ограничение? Старый фонд нужно за день сдернуть
la9
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 02.07.09
Подякував: 422 раз.
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  #<1 ... 6789
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