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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:06
чат бот
Дякую банку за можливість вирішити свої питання навіть знаходячись закордоном. Завдяки чату у Телеграм я змогла вирішити термінове питання, так як позвонити у Україну я не могла. ДЯкую банку за таку можливість, і окремо дякую що автоматично продовжили строк дії картки, це така допомога зараз класна, коли немає можливості приїхати у відділення. Моно і Прив стоіть повчитися у вас гарного обслуговування
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24
Додано: Вів 12 кві, 2022 04:01
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:06
Скажите, а с персональной на сдергивание лимит через аппку любой можно установить, или есть ограничение? Старый фонд нужно за день сдернуть
Додано: Чет 21 кві, 2022 13:18
доступ
Добрый вечер! Можно ли восстановить доступ к приложению, если финансовый номер более недоступен. Физическая карта на руках
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