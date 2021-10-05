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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Банк Альянс 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:06

чат бот

Дякую банку за можливість вирішити свої питання навіть знаходячись закордоном. Завдяки чату у Телеграм я змогла вирішити термінове питання, так як позвонити у Україну я не могла. ДЯкую банку за таку можливість, і окремо дякую що автоматично продовжили строк дії картки, це така допомога зараз класна, коли немає можливості приїхати у відділення. Моно і Прив стоіть повчитися у вас гарного обслуговування
0Качуринська0Тая0
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.04.22
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24

  0Качуринська0Тая0 написав:Моно і Прив стоіть повчитися у вас гарного обслуговування

Порізали бюджети на відгуки?
klug
 
Повідомлень: 6893
З нами з: 18.08.14
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 04:01

  klug написав:Порізали бюджети на відгуки?

Банк, похоже, неплохо себя чувствует раз нашёл в столь тяжёлое время деньги на маркетинг.
Adast
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Повідомлень: 440
З нами з: 04.06.20
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Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:06

Скажите, а с персональной на сдергивание лимит через аппку любой можно установить, или есть ограничение? Старый фонд нужно за день сдернуть
la9
 
Повідомлень: 2231
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Подякував: 425 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 13:18

доступ

Добрый вечер! Можно ли восстановить доступ к приложению, если финансовый номер более недоступен. Физическая карта на руках
VoprosAll
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 14:29

Когда закончатся все лонгации антистрес а, грошики упадут куда-то или надо руцями переводить?
novichok
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Повідомлень: 2599
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:01

  novichok написав:Когда закончатся все лонгации антистрес а, грошики упадут куда-то или надо руцями переводить?

упадут туда, куда %% падали
А автопролонгацию мона отменить за -2дн до окончания
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 13:43

Re: Банк Альянс

Подскажите, пожалуйста, как в ИБ мобильном заказать выписку? Не могу найти.
Елена Ромашко
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:08

  Елена Ромашко написав:Подскажите, пожалуйста, как в ИБ мобильном заказать выписку? Не могу найти.

Так как таковой выписки нема в ИБ
Жмакаете на карту и там сразу под картой открывается Список операций, глубиной от начала года. И всьоо.
А номальную выписку можно заказать по звонку в отд-е, они на мыло пришлют.... если уговорите
Amethyst
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Повідомлень: 2265
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:21

Amethyst
Спасибо за ответ. Вчера таки дозвонилась, сказали только в отделении. У нас оно одно, работает пол дня. Все еще с карантинов начали удаленные сервисы дорабатывать, здесь же...Нет хороших слов.
Елена Ромашко
 
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