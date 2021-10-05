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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:06
чат бот
Дякую банку за можливість вирішити свої питання навіть знаходячись закордоном. Завдяки чату у Телеграм я змогла вирішити термінове питання, так як позвонити у Україну я не могла. ДЯкую банку за таку можливість, і окремо дякую що автоматично продовжили строк дії картки, це така допомога зараз класна, коли немає можливості приїхати у відділення. Моно і Прив стоіть повчитися у вас гарного обслуговування
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24
Додано: Вів 12 кві, 2022 04:01
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:06
Скажите, а с персональной на сдергивание лимит через аппку любой можно установить, или есть ограничение? Старый фонд нужно за день сдернуть
Додано: Чет 21 кві, 2022 13:18
доступ
Добрый вечер! Можно ли восстановить доступ к приложению, если финансовый номер более недоступен. Физическая карта на руках
Додано: Сер 04 тра, 2022 14:29
Когда закончатся все лонгации антистрес а, грошики упадут куда-то или надо руцями переводить?
Додано: Сер 04 тра, 2022 15:01
Додано: Чет 05 тра, 2022 13:43
Re: Банк Альянс
Подскажите, пожалуйста, как в ИБ мобильном заказать выписку? Не могу найти.
Додано: Чет 05 тра, 2022 14:08
Так как таковой выписки нема в ИБ
Жмакаете на карту и там сразу под картой открывается Список операций, глубиной от начала года. И всьоо.
А номальную выписку можно заказать по звонку в отд-е, они на мыло пришлют.... если уговорите
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:21
Amethyst
Спасибо за ответ. Вчера таки дозвонилась, сказали только в отделении. У нас оно одно, работает пол дня. Все еще с карантинов начали удаленные сервисы дорабатывать, здесь же...Нет хороших слов.
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