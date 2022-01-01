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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 02:12

Перевел тянучкой р2р начисленные проценты с карты (пакет Персональный),карту загнало в минус на снятую сумму. Овер? Снимал в день начисления процентов.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 02:14

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novichok
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Повідомлень: 2613
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 05:18

Да шото то ли УкрКард глючит, то ли шото с остатками на депозитах Алика у МПС.
У меня наоборот не списались р2р-переводы и через 2 дн банка залочила карты, вчера разобрались.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:40

  novichok написав:Перевел тянучкой р2р начисленные проценты с карты (пакет Персональный),карту загнало в минус на снятую сумму. Овер? Снимал в день начисления процентов.

восстановилось
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:32

Re: Банк Альянс

Подскажите, у банка есть именные карты? Не нахожу информацию(
Leviafan
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:20

  Leviafan написав:Подскажите, у банка есть именные карты? Не нахожу информацию(

Есть, до войны было +неделя под заказ
Amethyst
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