думаю, шо эт пробный камень, они могут хоть каждый день менять ставки/подстраиваться
Но готовность к изменениям они показали
Правда, в самом ИБ ставки вот с утра ещё НЕ изменили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:01
думаю, шо эт пробный камень, они могут хоть каждый день менять ставки/подстраиваться
Но готовность к изменениям они показали
Правда, в самом ИБ ставки вот с утра ещё НЕ изменили
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:21
А подтянутся ли другие банки - это ещё вопрос. Дело в том что особо то размещать дорогие ресурсы по сути не куда. Минфин уже заявил что повышать ставку по военным облигациям не намерен. Депо сертификаты НБУ? Но это вещь ведь не надёжная - тот же НБУ через 4 недели может под давлением минфина опустить учётку и тогда привлеченные на долгосрок дорогие депо станут обузой банку. Поэтому мне кажется что поднять ставку могут те кто либо захочет загасить ставший дорогим рефинанс от НБУ с плавающей ставкой, либо банки с проблемками в вопросах ликвидности. Монстры у которых и так много по сути бесплатных ресурсов мне кажется особых подвижек по ставкам делать не станут. У них и так все хорошо.
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:27
Re: Банк Альянс
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:38
Re: Банк Альянс
сьогодні вівторок, а значить буде первинний аукціон, завтра дізнаємось що думає ринок про цей кавардак
очікую дуже малий об'єм покупок сьогодні->Мінфін може брикатись скільки завгодно, але підвищувати прийдеться..
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