Додано: Вів 07 чер, 2022 09:21

бульбик написав: такие ставки от них неинтересны - через неделю когда подтянутся другие банки они совсем будут в проигрыше такие ставки от них неинтересны - через неделю когда подтянутся другие банки они совсем будут в проигрыше

А подтянутся ли другие банки - это ещё вопрос. Дело в том что особо то размещать дорогие ресурсы по сути не куда. Минфин уже заявил что повышать ставку по военным облигациям не намерен. Депо сертификаты НБУ? Но это вещь ведь не надёжная - тот же НБУ через 4 недели может под давлением минфина опустить учётку и тогда привлеченные на долгосрок дорогие депо станут обузой банку. Поэтому мне кажется что поднять ставку могут те кто либо захочет загасить ставший дорогим рефинанс от НБУ с плавающей ставкой, либо банки с проблемками в вопросах ликвидности. Монстры у которых и так много по сути бесплатных ресурсов мне кажется особых подвижек по ставкам делать не станут. У них и так все хорошо.