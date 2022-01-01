RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:01

думаю, шо эт пробный камень, они могут хоть каждый день менять ставки/подстраиваться
Но готовность к изменениям они показали
Правда, в самом ИБ ставки вот с утра ещё НЕ изменили :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:21

  бульбик написав:такие ставки от них неинтересны - через неделю когда подтянутся другие банки они совсем будут в проигрыше

А подтянутся ли другие банки - это ещё вопрос. Дело в том что особо то размещать дорогие ресурсы по сути не куда. Минфин уже заявил что повышать ставку по военным облигациям не намерен. Депо сертификаты НБУ? Но это вещь ведь не надёжная - тот же НБУ через 4 недели может под давлением минфина опустить учётку и тогда привлеченные на долгосрок дорогие депо станут обузой банку. Поэтому мне кажется что поднять ставку могут те кто либо захочет загасить ставший дорогим рефинанс от НБУ с плавающей ставкой, либо банки с проблемками в вопросах ликвидности. Монстры у которых и так много по сути бесплатных ресурсов мне кажется особых подвижек по ставкам делать не станут. У них и так все хорошо.
WallNutPen
 
Повідомлень: 417
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:27

Re: Банк Альянс

  WallNutPen написав:Минфин уже заявил

Похоже, шо началась какая-то междуусобица Минфин/НБУ -- все ищут шаровые гроши пересічного.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:38

Re: Банк Альянс

  WallNutPen написав:Минфин уже заявил что повышать ставку по военным облигациям не намерен.

сьогодні вівторок, а значить буде первинний аукціон, завтра дізнаємось що думає ринок про цей кавардак
очікую дуже малий об'єм покупок сьогодні->Мінфін може брикатись скільки завгодно, але підвищувати прийдеться..
greenozon
 
Повідомлень: 13587
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:44

Re: Банк Альянс

НЕСЕРЬЕЗНО
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7501
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:47

бульбик
Ще скабеєву процитуйте.
klug
 
Повідомлень: 6995
З нами з: 18.08.14
Подякував: 299 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:21

  greenozon написав:
  WallNutPen написав:Минфин уже заявил что повышать ставку по военным облигациям не намерен.

сьогодні вівторок, а значить буде первинний аукціон, завтра дізнаємось що думає ринок про цей кавардак
очікую дуже малий об'єм покупок сьогодні->Мінфін може брикатись скільки завгодно, але підвищувати прийдеться..


що і треба було довести :)

https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/7/687912/
greenozon
 
Повідомлень: 13587
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 22, 23, 24
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
232 124941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 17:15
WallNutPen
Альфа-Банк 1 ... 303, 304, 305
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3048 1303633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 16:59
Zochan
Банк Український Капітал 1, 2, 3
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
23 51344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 14:09
бульбик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (107)
07.06.2022 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.