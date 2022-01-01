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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:43

  anikola13 написав:Завтра повышение ставок по депозитам.

Ваащето 10% (было 8%) на Антитеррористическом уже с 7 числа.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:27

  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Завтра повышение ставок по депозитам.

Ваащето 10% (было 8%) на Антитеррористическом уже с 7 числа.

Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте :wink:
anikola13
 
Повідомлень: 1061
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Подякував: 157 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:22

Re: Банк Альянс

  anikola13 написав:Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася?
Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні?
Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
Amethyst
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Повідомлень: 2472
З нами з: 05.05.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 443 раз.
 
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  #<1 ... 9101112
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