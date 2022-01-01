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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 22:43
anikola13 написав:
Завтра повышение ставок по депозитам.
Ваащето 10% (было 8%) на Антитеррористическом уже с 7 числа.
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:27
Amethyst написав: anikola13 написав:
Завтра повышение ставок по депозитам.
Ваащето 10% (было 8%) на Антитеррористическом уже с 7 числа.
Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
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anikola13
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:22
anikola13 написав:
Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася?
Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні?
Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
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Amethyst
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Додано: Пон 13 чер, 2022 23:26
Підняли ставки. не лідерські
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Додано: Вів 14 чер, 2022 03:57
Amethyst написав: anikola13 написав:
Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася?
Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні?
Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
....краще в сіль, гречку, цукор....надійніше
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abc111
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Додано: Вів 14 чер, 2022 05:21
abc111 написав: Amethyst написав: anikola13 написав:
Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася?
Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні?
Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
....краще в сіль, гречку, цукор....надійніше
три года назад предложил такой вариант для нескоропортящей продукции - топливо,спирт,консервы,вода,спички,свечи ...
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