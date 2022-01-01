anikola13 написав:Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася? Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні? Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
anikola13 написав:Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася? Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні? Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
anikola13 написав:Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася? Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні? Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
....краще в сіль, гречку, цукор....надійніше
три года назад предложил такой вариант для нескоропортящей продукции - топливо,спирт,консервы,вода,спички,свечи ...