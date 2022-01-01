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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:05

Re: Банк Альянс

ОлегКас написав:Дуже вигідно обміняв в Альянсі валюту в Києві. Вже давно я клієнт цього банку, користувався багатьма послугами (депозит, обмін і тд). Жодного разу не було проблем.
Зрозуміло :)
Zochan
 
Повідомлень: 528
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
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  #<1 ... 10111213
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