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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:05

Re: Банк Альянс

ОлегКас написав:Дуже вигідно обміняв в Альянсі валюту в Києві. Вже давно я клієнт цього банку, користувався багатьма послугами (депозит, обмін і тд). Жодного разу не було проблем.
Зрозуміло :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:53

  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася?
Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні?
Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
вроде ж А.с0сис(банк) в бизнес-упряжке с Рыжым(банком), не?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:36

Re: Банк Альянс

гривну 200 тут заказывать или просто можно зайти?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:22

  cohan написав:гривну 200 тут заказывать или просто можно зайти?

подскажите пару мест, куда можно заходить без заказа
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:49

  J написав:
  cohan написав:гривну 200 тут заказывать или просто можно зайти?

подскажите пару мест, куда можно заходить без заказа


отп альфа пумб
если вип
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:33

  cohan написав:гривну 200 тут заказывать ?
как "груз 200" звучит :shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 569
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