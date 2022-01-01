Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 07:05
ОлегКас написав:Дуже вигідно обміняв в Альянсі валюту в Києві. Вже давно я клієнт цього банку, користувався багатьма послугами (депозит, обмін і тд). Жодного разу не було проблем.
Зрозуміло
Zochan
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Додано: Пон 27 чер, 2022 08:53
Amethyst написав: anikola13 написав:
Как сейчас вижу по приложению, сегодня добавили по валюте
И шоо, Алик выдаёт тугрики веселее чем Алка, Сима или Тася?
Отак зайшов в 10:00 на Січових у Кийові і зняв тищу? Чи треба таки замовити оту тищу за -1..2 дні?
Може все ж таки валюту розміщувати у бегемотів... з самальотамі, а ще краще просто тримати у мошні.
вроде ж А.с0сис(банк) в бизнес-упряжке с Рыжым(банком), не?
flysoulfly
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Додано: Пон 27 чер, 2022 11:36
гривну 200 тут заказывать или просто можно зайти?
cohan
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:22
cohan написав:
гривну 200 тут заказывать или просто можно зайти?
подскажите пару мест, куда можно заходить без заказа
J
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Додано: Пон 27 чер, 2022 15:49
J написав: cohan написав:
гривну 200 тут заказывать или просто можно зайти?
подскажите пару мест, куда можно заходить без заказа
отп альфа пумб
если вип
cohan
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Додано: Пон 27 чер, 2022 16:33
cohan написав:
гривну 200 тут заказывать ?
как "груз 200" звучит
flysoulfly
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Додано: Сер 29 чер, 2022 06:04
Добрі люди пишуть, що банк незабаром - все. Пруфи в інтернетах.
Solar_simfi
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Додано: Сер 29 чер, 2022 08:17
Конкретний, ссылки ??!
abc111
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Додано: Сер 29 чер, 2022 08:25
abc111 написав:
Конкретний, ссылки ??!
об этом пишут только непонятные веб.ресурсы
http://sokalinfo.com/28-37521-06.html
с апострофа куда они ссылаются статью удалили.
vitaliian
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:48
Sergion
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