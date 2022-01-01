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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:53

Re: Банк Альянс

...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:39

  abc111 написав:...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра

в мегабанку набагато довше "комбінувались" але лише зараз півень клюнув ...
greenozon
 
Повідомлень: 13713
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
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