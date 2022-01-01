...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:53
Re: Банк Альянс
...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:39
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