Хіба я Аферестович побрехеньки розводити)) До речі, там один пан, якому не було ліньки, знайшов англомовний пруф на Luxembourg Herald. В мене немає ані часу, ані натхнення, когось переконувати. Мінус одна сміттярка на ринку - це добре.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 29 чер, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Хіба я Аферестович побрехеньки розводити)) До речі, там один пан, якому не було ліньки, знайшов англомовний пруф на Luxembourg Herald. В мене немає ані часу, ані натхнення, когось переконувати. Мінус одна сміттярка на ринку - це добре.
Пліткувати час є, а як попросили аргументувати свій вкид, то вже дуже зайнятий. "Дуже шанований" англомовний ресурс проявляє надзвичайний інтерес до України і вже не вперше накидує на вентилятор. Уже сам факт відсутності ssl-сертифікату у 2022-ому році і пошта редакції на gmail дає привід поставити під питання рівень ресурсу. Ні офіційної адреси редакції, ні даних про редактора, видавця, реєстрацію на сайті не наведено. От його більше детально розбирали у 2017-му, у той же час москальска преса проявляє не аби який пієтет до цього "ресурсу".
Одне ясно - банку замовили і хитають цілеспрямовано, але бюджетно: грошей не вистачило навіть на третьостортні меді, тож консервам, що повилазили, доводиться посилатися на те, що пише авторитетна стіна громадського туалету. От до чого дохитають ще треба буде побачити.