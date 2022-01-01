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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:53

Re: Банк Альянс

...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра
abc111
 
Повідомлень: 2478
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:39

  abc111 написав:...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра

в мегабанку набагато довше "комбінувались" але лише зараз півень клюнув ...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:51

  greenozon написав:
  abc111 написав:...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра

в мегабанку набагато довше "комбінувались" але лише зараз півень клюнув ...
клюнув не півень, а пуйло
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:08

  abc111 написав:Конкретний, ссылки ??!

Хіба я Аферестович побрехеньки розводити)) До речі, там один пан, якому не було ліньки, знайшов англомовний пруф на Luxembourg Herald. В мене немає ані часу, ані натхнення, когось переконувати. Мінус одна сміттярка на ринку - це добре.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 29 чер, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:10

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:
  abc111 написав:...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра

в мегабанку набагато довше "комбінувались" але лише зараз півень клюнув ...
клюнув не півень, а пуйло


гарна відмазка, але ні..
https://apostrophe.ua/ua/article/busine ... ovat/45440
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:32

  Solar_simfi написав:
  abc111 написав:Конкретний, ссылки ??!

Хіба я Аферестович побрехеньки розводити)) До речі, там один пан, якому не було ліньки, знайшов англомовний пруф на Luxembourg Herald. В мене немає ані часу, ані натхнення, когось переконувати. Мінус одна сміттярка на ринку - це добре.

Пліткувати час є, а як попросили аргументувати свій вкид, то вже дуже зайнятий. "Дуже шанований" англомовний ресурс проявляє надзвичайний інтерес до України і вже не вперше накидує на вентилятор. Уже сам факт відсутності ssl-сертифікату у 2022-ому році і пошта редакції на gmail дає привід поставити під питання рівень ресурсу. Ні офіційної адреси редакції, ні даних про редактора, видавця, реєстрацію на сайті не наведено. От його більше детально розбирали у 2017-му, у той же час москальска преса проявляє не аби який пієтет до цього "ресурсу".

Одне ясно - банку замовили і хитають цілеспрямовано, але бюджетно: грошей не вистачило навіть на третьостортні меді, тож консервам, що повилазили, доводиться посилатися на те, що пише авторитетна стіна громадського туалету. От до чого дохитають ще треба буде побачити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:19

ойблять, як кожна говнобанка начинає сипатись, набігають "влошившиєся" і починають волати: "не хитайте човна, нашу крису нудить". Вкид - не вкид, вірю-не вірю. Дядя, мені до сраки чи ти віриш, чи ніт, на хід подій це впливає чуть мєнєє, чєм ніяк. Колись про Мегу теж такі от дєятєлі волали: "какіє ваши доказатєльства". Альянс, РВС, Січ і деякі інші - під великим питанням. Враховуючи політичну волю валити Фірташа ця сміттярка, скоріш за все, вилітатиме першою. Альянс ще за "ГлобалМані" не відповів. Його виведуть з ринку. Я все сказав.
Solar_simfi
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