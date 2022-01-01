...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:53
Re: Банк Альянс
...печалька
С 18 года творятся махинации, СБУ в курсе....,классика жанра
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:39
Додано: Сер 29 чер, 2022 12:51
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:08
Хіба я Аферестович побрехеньки розводити)) До речі, там один пан, якому не було ліньки, знайшов англомовний пруф на Luxembourg Herald. В мене немає ані часу, ані натхнення, когось переконувати. Мінус одна сміттярка на ринку - це добре.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 29 чер, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:10
гарна відмазка, але ні..
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:32
Пліткувати час є, а як попросили аргументувати свій вкид, то вже дуже зайнятий. "Дуже шанований" англомовний ресурс проявляє надзвичайний інтерес до України і вже не вперше накидує на вентилятор. Уже сам факт відсутності ssl-сертифікату у 2022-ому році і пошта редакції на gmail дає привід поставити під питання рівень ресурсу. Ні офіційної адреси редакції, ні даних про редактора, видавця, реєстрацію на сайті не наведено. От його більше детально
Одне ясно - банку замовили і хитають цілеспрямовано, але бюджетно: грошей не вистачило навіть на третьостортні меді, тож консервам, що повилазили, доводиться посилатися на те, що пише авторитетна стіна громадського туалету. От до чого дохитають ще треба буде побачити.
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:19
ойблять, як кожна говнобанка начинає сипатись, набігають "влошившиєся" і починають волати: "не хитайте човна, нашу крису нудить". Вкид - не вкид, вірю-не вірю. Дядя, мені до сраки чи ти віриш, чи ніт, на хід подій це впливає чуть мєнєє, чєм ніяк. Колись про Мегу теж такі от дєятєлі волали: "какіє ваши доказатєльства". Альянс, РВС, Січ і деякі інші - під великим питанням. Враховуючи політичну волю валити Фірташа ця сміттярка, скоріш за все, вилітатиме першою. Альянс ще за "ГлобалМані" не відповів. Його виведуть з ринку. Я все сказав.
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