Хіба я Аферестович побрехеньки розводити)) До речі, там один пан, якому не було ліньки, знайшов англомовний пруф на Luxembourg Herald. В мене немає ані часу, ані натхнення, когось переконувати. Мінус одна сміттярка на ринку - це добре.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 29 чер, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Хіба я Аферестович побрехеньки розводити)) До речі, там один пан, якому не було ліньки, знайшов англомовний пруф на Luxembourg Herald. В мене немає ані часу, ані натхнення, когось переконувати. Мінус одна сміттярка на ринку - це добре.
Пліткувати час є, а як попросили аргументувати свій вкид, то вже дуже зайнятий. "Дуже шанований" англомовний ресурс проявляє надзвичайний інтерес до України і вже не вперше накидує на вентилятор. Уже сам факт відсутності ssl-сертифікату у 2022-ому році і пошта редакції на gmail дає привід поставити під питання рівень ресурсу. Ні офіційної адреси редакції, ні даних про редактора, видавця, реєстрацію на сайті не наведено. От його більше детально розбирали у 2017-му, у той же час москальска преса проявляє не аби який пієтет до цього "ресурсу".
Одне ясно - банку замовили і хитають цілеспрямовано, але бюджетно: грошей не вистачило навіть на третьостортні меді, тож консервам, що повилазили, доводиться посилатися на те, що пише авторитетна стіна громадського туалету. От до чого дохитають ще треба буде побачити.
ойблять, як кожна говнобанка начинає сипатись, набігають "влошившиєся" і починають волати: "не хитайте човна, нашу крису нудить". Вкид - не вкид, вірю-не вірю. Дядя, мені до сраки чи ти віриш, чи ніт, на хід подій це впливає чуть мєнєє, чєм ніяк. Колись про Мегу теж такі от дєятєлі волали: "какіє ваши доказатєльства". Альянс, РВС, Січ і деякі інші - під великим питанням. Враховуючи політичну волю валити Фірташа ця сміттярка, скоріш за все, вилітатиме першою. Альянс ще за "ГлобалМані" не відповів. Його виведуть з ринку. Я все сказав.
Хіба я Аферестович побрехеньки розводити)) До речі, там один пан, якому не було ліньки, знайшов англомовний пруф на Luxembourg Herald. В мене немає ані часу, ані натхнення, когось переконувати. Мінус одна сміттярка на ринку - це добре.
Пліткувати час є, а як попросили аргументувати свій вкид, то вже дуже зайнятий. "Дуже шанований" англомовний ресурс проявляє надзвичайний інтерес до України і вже не вперше накидує на вентилятор. Уже сам факт відсутності ssl-сертифікату у 2022-ому році і пошта редакції на gmail дає привід поставити під питання рівень ресурсу. Ні офіційної адреси редакції, ні даних про редактора, видавця, реєстрацію на сайті не наведено. От його більше детально розбирали у 2017-му, у той же час москальска преса проявляє не аби який пієтет до цього "ресурсу".
Одне ясно - банку замовили і хитають цілеспрямовано, але бюджетно: грошей не вистачило навіть на третьостортні меді, тож консервам, що повилазили, доводиться посилатися на те, що пише авторитетна стіна громадського туалету. От до чого дохитають ще треба буде побачити.
его ж до войны еще так "пиарили" но это не отменяет что в войну и после мелкие будут сыпаться, запас есть но чудес не бывает