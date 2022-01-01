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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:26

Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:33

  cohan написав:но это не отменяет что в войну и после мелкие будут сыпаться, запас есть но чудес не бывает

Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:46

  klug написав:Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
на якихось інших форумах?
flysoulfly
 
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