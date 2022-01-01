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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 19:26
Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:33
cohan написав:
но это не отменяет что в войну и после мелкие будут сыпаться, запас есть но чудес не бывает
Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
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klug
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:46
klug написав:
Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
на якихось інших форумах?
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 чер, 2022 22:17
flysoulfly написав:
клюнув не півень, а пуйло
Це одне і те саме.
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Mirax
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Додано: Чет 30 чер, 2022 19:26
lloydbanksua написав:
Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.
Если гривну, то вообще без разницы куда. Выбирайте где процент выше и расположение удобнее. Все равно на 100% реальной ситуации и планов НБУ на эти банки никто не знает. Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях и почти полностью подмятым рынком комунальных услуг в Ха, даже не смотря на публикации в СМИ, которые иногда проскакивали.
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Alexey_k9
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