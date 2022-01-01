Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.
cohan написав:но это не отменяет что в войну и после мелкие будут сыпаться, запас есть но чудес не бывает
Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
klug написав:Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
lloydbanksua написав:Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.
Если гривну, то вообще без разницы куда. Выбирайте где процент выше и расположение удобнее. Все равно на 100% реальной ситуации и планов НБУ на эти банки никто не знает. Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях и почти полностью подмятым рынком комунальных услуг в Ха, даже не смотря на публикации в СМИ, которые иногда проскакивали.
Alexey_k9 написав:Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях
так-так, гарна байка для плебсу, але - ні ---
ЄБРР, IFC та KfW не мали наміру входити в капітал банку. Як пояснили ЕП високопосадовці НБУ, входження в капітал відбулося під час фінансової кризи 2008-2009 років. Тоді кредити, які МФО надали банку, були конвертовані в капітал для збереження платоспроможності установи.
lloydbanksua написав:Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.
везде поровну раскидайте все вместе не обанкротятся (наверное).
Alexey_k9 написав:Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях и почти полностью подмятым рынком комунальных услуг в Ха, даже не смотря на публикации в СМИ, которые иногда проскакивали.
и в том числе и сам Дубинский и К° этими статейками занимался в те года - что кагбє и намекало на заказуху.
А Мега... Ну да, она лет 8-10 нарушала нормативы нацбанка. Но "цвела и пахла"... и ,думаю, и дальше бы со всеми порешали, если б не фронт. У ВСЕХ остальных харьковских бизнесов как оно сейчас: ну типа кредитная история итп важные вещи в мирной жизни? - так давайте обанкротим и их побыстрее-побыстрее, самое время. Сразу кредиторам точно полегчает. С 2014 много "донбасских" банков дожило? - знаю ПУМБ и Unex. Так следующий труп тогда, например, запорожский Индустриалбанк ?