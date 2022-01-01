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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 19:26
Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.
Додано: Сер 29 чер, 2022 19:33
Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
Додано: Сер 29 чер, 2022 19:46
на якихось інших форумах?
Додано: Чет 30 чер, 2022 19:26
Если гривну, то вообще без разницы куда. Выбирайте где процент выше и расположение удобнее. Все равно на 100% реальной ситуации и планов НБУ на эти банки никто не знает. Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях и почти полностью подмятым рынком комунальных услуг в Ха, даже не смотря на публикации в СМИ, которые иногда проскакивали.
Додано: Чет 30 чер, 2022 20:31
Re: Банк Альянс
так-так, гарна байка для плебсу, але - ні
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ЄБРР, IFC та KfW не мали наміру входити в капітал банку. Як пояснили ЕП високопосадовці НБУ, входження в капітал відбулося під час фінансової кризи 2008-2009 років. Тоді кредити, які МФО надали банку, були конвертовані в капітал для збереження платоспроможності установи.
За даними співрозмовників ЕП в правлінні НБУ, міжнародні фінансові організації хотіли продати свої частки в банку та вийти з його капіталу. Вони навіть погоджувалися здійснити продаж за символічну суму – 1 євро.
Додано: Чет 30 чер, 2022 20:42
Додано: Чет 30 чер, 2022 22:02
Додано: Чет 30 чер, 2022 22:18
и в том числе и сам Дубинский и К° этими статейками занимался в те года - что кагбє и намекало на заказуху.
А Мега... Ну да, она лет 8-10-15... нарушала нормативы нацбанка. Но "цвела и пахла"... и ,думаю, и дальше бы со всеми порешали, если б не фронт.
У ВСЕХ остальных харьковских бизнесов как оно сейчас: ну типа кредитная история итп важные вещи в мирной жизни? - так давайте обанкротим и их побыстрее-побыстрее, самое время. Сразу кредиторам точно полегчает.
С 2014 много "донбасских" банков дожило? - знаю ПУМБ и Unex.
Так следующий труп тогда, например, запорожский Индустриалбанк или одесский МТБ, у которого на портах завязано дофига?
Интересно, что "аналитические новости про Фирташа в Альянсе" вбросили сразу после разрушения его северодонецкого "Азот"а ... Совпадение?
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:37
Проценты по депозитам на карту не пришли, грят сбой : до конца дня обещают...
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