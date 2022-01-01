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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:26

Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:33

  cohan написав:но это не отменяет что в войну и после мелкие будут сыпаться, запас есть но чудес не бывает

Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:46

  klug написав:Тут питань немає - уся БСУ під Богом ходить, особливо дрібнота, особливо та, що буде залучати під високі відсотки. Я не стверджую, що тут супернадійний банк - мене більше зачепило, що це хамло, яке очевидну лажу намагається просунути, як істину в останній інстанції і що це на різних гілках почали розганяти синхронно.
на якихось інших форумах?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:17

  flysoulfly написав:клюнув не півень, а пуйло

Це одне і те саме.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:26

  lloydbanksua написав:Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.


Если гривну, то вообще без разницы куда. Выбирайте где процент выше и расположение удобнее. Все равно на 100% реальной ситуации и планов НБУ на эти банки никто не знает. Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях и почти полностью подмятым рынком комунальных услуг в Ха, даже не смотря на публикации в СМИ, которые иногда проскакивали.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:31

Re: Банк Альянс

  Alexey_k9 написав:Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях



так-так, гарна байка для плебсу, але - ні
---

ЄБРР, IFC та KfW не мали наміру входити в капітал банку. Як пояснили ЕП високопосадовці НБУ, входження в капітал відбулося під час фінансової кризи 2008-2009 років. Тоді кредити, які МФО надали банку, були конвертовані в капітал для збереження платоспроможності установи.

За даними співрозмовників ЕП в правлінні НБУ, міжнародні фінансові організації хотіли продати свої частки в банку та вийти з його капіталу. Вони навіть погоджувалися здійснити продаж за символічну суму – 1 євро.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/687807/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:42

  lloydbanksua написав:Коллеги, немного вопрос не по теме: куда лучше переразместить депо из перечня банков с высокими %%? Альянс, Сич, Украинский капитал, РВС, как я понимаю, лучше обойти стороной - остаются Рада и КомИнБанк.

везде поровну раскидайте все вместе не обанкротятся (наверное).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:02

  Mirax написав:
  flysoulfly написав:клюнув не півень, а пуйло
Це одне і те саме.
та ніт,
є півень, а то - пєтушара
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:18

  Alexey_k9 написав:Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях и почти полностью подмятым рынком комунальных услуг в Ха,
даже не смотря на публикации в СМИ, которые иногда проскакивали.
и в том числе и сам Дубинский и К° этими статейками занимался в те года - что кагбє и намекало на заказуху.

А Мега... Ну да, она лет 8-10-15... нарушала нормативы нацбанка. Но "цвела и пахла"... и ,думаю, и дальше бы со всеми порешали, если б не фронт.
У ВСЕХ остальных харьковских бизнесов как оно сейчас: ну типа кредитная история итп важные вещи в мирной жизни? - так давайте обанкротим и их побыстрее-побыстрее, самое время. Сразу кредиторам точно полегчает.
С 2014 много "донбасских" банков дожило? - знаю ПУМБ и Unex.
Так следующий труп тогда, например, запорожский Индустриалбанк или одесский МТБ, у которого на портах завязано дофига?


Интересно, что "аналитические новости про Фирташа в Альянсе" вбросили сразу после разрушения его северодонецкого "Азот"а ... Совпадение?
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Проценты по депозитам на карту не пришли, грят сбой : до конца дня обещают...
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