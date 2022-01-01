шикарная статья, оттуда же: Суботін подав пакет документів до Нацбанку, аби погодити угоду та викупити акції МФО, однак регулятор їх не прийняв, оскільки пакет був неповний. в Харькове был / есть прикол выкупа квартиры у пьяниц: пакет набивался мелкой наличкой - казалось что денег много, видимо, Субботину надо было наполнить получше...
а в целом конечно уважуха: матерые европейские деляги, нагнувшие пол-Европу (проще - всю восточную) пасуют перед какими-то украинскими деятелями и стонут 10 лет как им тяжело оставаться в уставе, ни продать ни взыскать, ага...