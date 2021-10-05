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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:05

  demichh написав:Проценты по депозитам на карту не пришли, грят сбой : до конца дня обещают...

пришли
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:43

  greenozon написав:
  Alexey_k9 написав:Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях


так-так, гарна байка для плебсу, але - ні
---

Вони навіть погоджувалися здійснити продаж за символічну суму – 1 євро.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/687807/


шикарная статья, оттуда же:
Суботін подав пакет документів до Нацбанку, аби погодити угоду та викупити акції МФО, однак регулятор їх не прийняв, оскільки пакет був неповний.
в Харькове был / есть прикол выкупа квартиры у пьяниц: пакет набивался мелкой наличкой - казалось что денег много, видимо, Субботину надо было наполнить получше...

а в целом конечно уважуха: матерые европейские деляги, нагнувшие пол-Европу (проще - всю восточную) пасуют перед какими-то украинскими деятелями и стонут 10 лет как им тяжело оставаться в уставе, ни продать ни взыскать, ага...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:45

  Sergion написав:
  demichh написав:Проценты по депозитам на карту не пришли, грят сбой : до конца дня обещают...

пришли


хаха, сегодня дед в кассе - чего это до сих пор процентоа нет, модет у вас уже администрация НБУ?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:49

  cohan написав:сегодня дед в кассе - чего это до сих пор процентоа нет, модет у вас уже администрация НБУ?
дед шутник.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:05

Re: Банк Альянс

Альянс - норм банка, с неплохим обслуживанием. Если таки загнется будет жалко.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:14

Re: Банк Альянс

Если загнется ,то одним жалко,а другим медок..
Incasso
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 22:35

не знаю, зашел в отделение, думал там паника, дед стоит ждет нбу или как.
Думал тестово снять 100К с карты без предзаказа - молча начали отдавать - передумал.
flysoulfly
 
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