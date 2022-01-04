Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:05
demichh написав:
Проценты по депозитам на карту не пришли, грят сбой : до конца дня обещают...
пришли
Sergion
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:43
greenozon написав: Alexey_k9 написав:
Мега выглядил довольно неплохо с уважаемыми иностранцами в миноритариях
так-так, гарна байка для плебсу, але - ні
---
Вони навіть погоджувалися здійснити продаж за символічну суму – 1 євро
.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/687807/
шикарная статья, оттуда же:
Суботін подав пакет документів до Нацбанку, аби погодити угоду та викупити акції МФО, однак регулятор їх не прийняв,
оскільки пакет був неповний.
в Харькове был / есть прикол выкупа квартиры у пьяниц: пакет набивался мелкой наличкой - казалось что денег много, видимо, Субботину надо было наполнить получше...
а в целом конечно уважуха: матерые европейские деляги, нагнувшие пол-Европу (проще - всю восточную) пасуют перед какими-то украинскими деятелями и стонут 10 лет как им тяжело оставаться в уставе, ни продать ни взыскать, ага...
cohan
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:45
Sergion написав: demichh написав:
Проценты по депозитам на карту не пришли, грят сбой : до конца дня обещают...
пришли
хаха, сегодня дед в кассе - чего это до сих пор процентоа нет, модет у вас уже администрация НБУ?
cohan
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:49
cohan написав:
сегодня дед в кассе - чего это до сих пор процентоа нет, модет у вас уже администрация НБУ?
дед шутник.
vitaliian
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:05
Альянс - норм банка, с неплохим обслуживанием. Если таки загнется будет жалко.
Alexey_k9
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:14
Если загнется ,то одним жалко,а другим медок..
Incasso
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Додано: Нед 03 лип, 2022 22:35
не знаю, зашел в отделение, думал там паника, дед стоит ждет нбу или как.
Думал тестово снять 100К с карты без предзаказа - молча начали отдавать - передумал.
flysoulfly
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Додано: Пон 04 лип, 2022 10:02
flysoulfly написав:
не знаю, зашел в отделение, думал там паника, дед стоит ждет нбу или как.
Думал тестово снять 100К с карты без предзаказа - молча начали отдавать - передумал.
Больше 100к за 1 приход тут не дадут или думаете есть исключения?
sens
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Додано: Пон 04 лип, 2022 10:13
flysoulfly написав:
не знаю, зашел в отделение, думал там паника,
дед
стоит ждет нбу или как.
Думал тестово снять 100К с карты без предзаказа - молча начали отдавать - передумал.
Какой дед?
darmet
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