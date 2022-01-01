sens написав: flysoulfly написав:
не знаю, зашел в отделение, думал там паника, дед стоит ждет нбу или как.
Думал тестово снять 100К с карты без предзаказа - молча начали отдавать - передумал.
Больше 100к за 1 приход тут не дадут или думаете есть исключения?
Наличие исключений зависит от региона. Например в областях где идут боевые действия за раз выдают и более 100К (в т.ч. валютой в эквиваленте 100к+ грн. с валютного депо по предзаказу). Буквально на позапрошлой неделе так получено $4k+ за раз.
Ну а в тех областях что подальше от войны - там да - 100к в сутки максимум