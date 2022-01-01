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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:41

Re: Банк Альянс

Дед был казачек Фирташа, снимал деньги на уху..для шефа
Incasso
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Повідомлень: 47
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:54

  sens написав:
  flysoulfly написав:не знаю, зашел в отделение, думал там паника, дед стоит ждет нбу или как.
Думал тестово снять 100К с карты без предзаказа - молча начали отдавать - передумал.

Больше 100к за 1 приход тут не дадут или думаете есть исключения?

Наличие исключений зависит от региона. Например в областях где идут боевые действия за раз выдают и более 100К (в т.ч. валютой в эквиваленте 100к+ грн. с валютного депо по предзаказу). Буквально на позапрошлой неделе так получено $4k+ за раз.
Ну а в тех областях что подальше от войны - там да - 100к в сутки максимум
WallNutPen
 
Повідомлень: 544
З нами з: 08.06.20
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