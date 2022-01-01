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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 11:41
Дед был казачек Фирташа, снимал деньги на уху..для шефа
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Додано: Пон 04 лип, 2022 11:54
sens написав: flysoulfly написав:
не знаю, зашел в отделение, думал там паника, дед стоит ждет нбу или как.
Думал тестово снять 100К с карты без предзаказа - молча начали отдавать - передумал.
Больше 100к за 1 приход тут не дадут или думаете есть исключения?
Наличие исключений зависит от региона. Например в областях где идут боевые действия за раз выдают и более 100К (в т.ч. валютой в эквиваленте 100к+ грн. с валютного депо по предзаказу). Буквально на позапрошлой неделе так получено $4k+ за раз.
Ну а в тех областях что подальше от войны - там да - 100к в сутки максимум
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Додано: Сер 06 лип, 2022 15:41
Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати
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Додано: Сер 06 лип, 2022 15:47
wolt450 написав:
Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати
О проснулись (я про банк)
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