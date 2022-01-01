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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718>

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:41

Re: Банк Альянс

Дед был казачек Фирташа, снимал деньги на уху..для шефа
Incasso
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Повідомлень: 48
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:54

  sens написав:
  flysoulfly написав:не знаю, зашел в отделение, думал там паника, дед стоит ждет нбу или как.
Думал тестово снять 100К с карты без предзаказа - молча начали отдавать - передумал.

Больше 100к за 1 приход тут не дадут или думаете есть исключения?

Наличие исключений зависит от региона. Например в областях где идут боевые действия за раз выдают и более 100К (в т.ч. валютой в эквиваленте 100к+ грн. с валютного депо по предзаказу). Буквально на позапрошлой неделе так получено $4k+ за раз.
Ну а в тех областях что подальше от войны - там да - 100к в сутки максимум
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:41

20%

Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати
wolt450
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Повідомлень: 3666
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 376 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:47

  wolt450 написав:Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати

О проснулись (я про банк)
vitaliian
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Повідомлень: 13732
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:39

  wolt450 написав:Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати


я думал :shock: еще подняли, но нет. :(
эти ставки уже минимум с неделю действуют
flysoulfly
 
Повідомлень: 638
З нами з: 13.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:58

  flysoulfly написав:
  wolt450 написав:Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати


я думал :shock: еще подняли, но нет. :(
эти ставки уже минимум с неделю действуют


Сьогодні підняли реально.
чим поговорити..., краще подивитися
20 не було
wolt450
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Повідомлень: 3666
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 376 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:20

я открывал онлайн на прошлой неделе 1 и 2 мес - ставки не изменились.

до октября грн вообще не держу,
но 20% на 3мес на сайте тоже помню, смотрел вчера и позавчера, в пдффайле не смотрел.
flysoulfly
 
Повідомлень: 638
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:34

Re: Банк Альянс

Если вдруг захочется стать их клиентом, то какой пакет стоит открыть с минимальными потерями для депо?
Howl
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Повідомлень: 4517
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:39

  wolt450 написав:+1% за переоформлення ще можна дістати

переоформление с антистресс не засчитывается? )
cohan
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Повідомлень: 4088
З нами з: 27.09.19
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:51

  Howl написав:Если вдруг захочется стать их клиентом, то какой пакет стоит открыть с минимальными потерями для депо?
в отделении под депо открывают бесплатно.
вроде пакет "Роздрібний"(но это не точно)

+ еще "для души" можно бесплатно открыть "Скарбничку" : от 8,5% на остаток


  cohan написав:
  wolt450 написав:+1% за переоформлення ще можна дістати
переоформление с антистресс не засчитывается? )
это шутка? не засчитывается.
flysoulfly
 
Повідомлень: 638
З нами з: 13.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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