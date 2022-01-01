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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 18:35
cohan написав: wolt450 написав:
+1% за переоформлення ще можна дістати
переоформление с антистресс не засчитывается? )
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:44
cohan написав: wolt450 написав:
+1% за переоформлення ще можна дістати
переоформление с антистресс не засчитывается? )
У Анти и так есть +0.25 на каждой пролонгации, т.е. с 10% стартанули и на 9й лонгашке уже будет 12.25% на 10 дней.
Но у Алки с её Мабилкой от 9%..10% +3% антирестнее бууудит.
Такшо Аліку, чекаэмо хоча б 12% на Анті
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:49
wolt450 написав:
Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати
А оці +1 можна тільки у від-ні отримати чи може кудись звякнути після оформлення в ІБ?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:54
flysoulfly написав:
в отделении под депо открывают бесплатно.
вроде пакет "Роздрібний"(но это не точно)
Это чистый текущий счёт. Его пополнение %, но бесплатно потом снять средства с депозита только кедами в отделение.
Я просто смотрел на карточный пакет "Персональный". Там зачисление P2P на карту и перевод с карты, вроде как, без мзды -- что уже даёт возможность задуматься о депозите под 20 % здесь.
flysoulfly написав:
+ еще "для души" можно бесплатно открыть "Скарбничку" : от 8,5% на остаток
Можно, но потом будет проблема с бесплатным выводом. Да и есть в запасе izi/sportbank.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 19:09
Howl написав:
Я просто смотрел на карточный пакет "Персональный". Там зачисление P2P на карту и перевод с карты, вроде как, без мзды -- что уже даёт возможность задуматься о депозите под 20 % здесь.
Там чуток подеби-у тариф выписан, У Персональной есть т.н. Тариф карты -- любое зачисление на счет -- комис 0.5%, вот даже между своими счетами
Я таки открыл текущий Роздрібний --- под депо нашару. Он СЭПом пополняется нашару.
С него можно открыть депо с возвратом на Персональный.
С Персонального стянуть по р2р -- нашару.
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