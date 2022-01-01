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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:35

  cohan написав:
  wolt450 написав:+1% за переоформлення ще можна дістати

переоформление с антистресс не засчитывается? )

Зараховується, перевірено
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:44

  cohan написав:
  wolt450 написав:+1% за переоформлення ще можна дістати

переоформление с антистресс не засчитывается? )

У Анти и так есть +0.25 на каждой пролонгации, т.е. с 10% стартанули и на 9й лонгашке уже будет 12.25% на 10 дней.
Но у Алки с её Мабилкой от 9%..10% +3% антирестнее бууудит.

Такшо Аліку, чекаэмо хоча б 12% на Анті :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:49

  wolt450 написав:Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати

А оці +1 можна тільки у від-ні отримати чи може кудись звякнути після оформлення в ІБ? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:54

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:в отделении под депо открывают бесплатно.
вроде пакет "Роздрібний"(но это не точно)
Это чистый текущий счёт. Его пополнение %, но бесплатно потом снять средства с депозита только кедами в отделение.

Я просто смотрел на карточный пакет "Персональный". Там зачисление P2P на карту и перевод с карты, вроде как, без мзды -- что уже даёт возможность задуматься о депозите под 20 % здесь.

  flysoulfly написав:+ еще "для души" можно бесплатно открыть "Скарбничку" : от 8,5% на остаток
Можно, но потом будет проблема с бесплатным выводом. Да и есть в запасе izi/sportbank.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:09

Re: Банк Альянс

  Howl написав:Я просто смотрел на карточный пакет "Персональный". Там зачисление P2P на карту и перевод с карты, вроде как, без мзды -- что уже даёт возможность задуматься о депозите под 20 % здесь.

Там чуток подеби-у тариф выписан, У Персональной есть т.н. Тариф карты -- любое зачисление на счет -- комис 0.5%, вот даже между своими счетами :(
Я таки открыл текущий Роздрібний --- под депо нашару. Он СЭПом пополняется нашару.
С него можно открыть депо с возвратом на Персональный.
С Персонального стянуть по р2р -- нашару.
Amethyst
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