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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:35

  cohan написав:
  wolt450 написав:+1% за переоформлення ще можна дістати

переоформление с антистресс не засчитывается? )

Зараховується, перевірено
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:44

  cohan написав:
  wolt450 написав:+1% за переоформлення ще можна дістати

переоформление с антистресс не засчитывается? )

У Анти и так есть +0.25 на каждой пролонгации, т.е. с 10% стартанули и на 9й лонгашке уже будет 12.25% на 10 дней.
Но у Алки с её Мабилкой от 9%..10% +3% антирестнее бууудит.

Такшо Аліку, чекаэмо хоча б 12% на Анті :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:49

  wolt450 написав:Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати

А оці +1 можна тільки у від-ні отримати чи може кудись звякнути після оформлення в ІБ? :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:54

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:в отделении под депо открывают бесплатно.
вроде пакет "Роздрібний"(но это не точно)
Это чистый текущий счёт. Его пополнение %, но бесплатно потом снять средства с депозита только кедами в отделение.

Я просто смотрел на карточный пакет "Персональный". Там зачисление P2P на карту и перевод с карты, вроде как, без мзды -- что уже даёт возможность задуматься о депозите под 20 % здесь.

  flysoulfly написав:+ еще "для души" можно бесплатно открыть "Скарбничку" : от 8,5% на остаток
Можно, но потом будет проблема с бесплатным выводом. Да и есть в запасе izi/sportbank.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:09

Re: Банк Альянс

  Howl написав:Я просто смотрел на карточный пакет "Персональный". Там зачисление P2P на карту и перевод с карты, вроде как, без мзды -- что уже даёт возможность задуматься о депозите под 20 % здесь.

Там чуток подеби-у тариф выписан, У Персональной есть т.н. Тариф карты -- любое зачисление на счет -- комис 0.5%, вот даже между своими счетами :(
Я таки открыл текущий Роздрібний --- под депо нашару. Он СЭПом пополняется нашару.
С него можно открыть депо с возвратом на Персональный.
С Персонального стянуть по р2р -- нашару.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:51

  Amethyst написав:
  wolt450 написав:Підняли ставки на всі терміни
20% на 3м
+1% за переоформлення ще можна дістати

А оці +1 можна тільки у від-ні отримати чи може кудись звякнути після оформлення в ІБ? :roll:

За ІБ не знаю
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:54

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:У Персональной есть т.н. Тариф карты -- любое зачисление на счет -- комис 0.5%
...кроме зачисления по Р2Р -- пункт тарифов 3.4.
Или я неправильно понимаю?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:59

  Howl написав:
  Amethyst написав:У Персональной есть т.н. Тариф карты -- любое зачисление на счет -- комис 0.5%
...кроме зачисления по Р2Р -- пункт тарифов 3.4.
Или я неправильно понимаю?

ну попробуйте сами.
У меня года 4 назад работали пп. 3.2 и 3.4 вместе для карты :(
Хотя я може и перестраховывался, бо начинал тогда размещаться в Алике под фонд, шобы получить кредитку с лимитом под 80% от депо

ПС. Кстати. Вот кредитка пополнялась СЭПом нашару. И даже када забрали кредлимит у нее, то шаровое пополнение СЭПом (и р2р) осталось даже после перевыпуска кредитки без кредлимита
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:59

  wolt450 написав:
  cohan написав:
  wolt450 написав:+1% за переоформлення ще можна дістати

переоформление с антистресс не засчитывается? )

Зараховується, перевірено

с сайта:
2) Програма лояльності для існуючих вкладників:
Плюс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.

Програма лояльності для строкового вкладу (депозиту) "АЛЬЯНС АНТИСТРЕС" :
При кожній автопролонгації (автоматичному продовженні строку розміщення вкладу (депозиту)) до діючої на день автопролонгації вкладу (депозиту) процентної ставки додається надбавка 0,25% річних за кожну автопролонгацію такого вкладу (депозиту). Максимальна кількість автоматичних пролонгацій вкладу не більше 9. Автоматична пролонгація не здійснюється, якщо на дату автоматичної пролонгації даний вид вкладу не передбачений.

Умови (процентні ставки) вступають в дію з 06.07.2022 року
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