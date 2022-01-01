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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:57
Так і запишемо: "у Amethyst індивідуальні умови - приз переходить казино"
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klug
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Додано: Чет 07 лип, 2022 13:59
Amethyst написав:
От відкрив на 3 міс з поповненням із щоміс. виплатой під 19.25+1%
А если автопролонгация...дадут +1%?
У меня как раз ощадный на 3 месяца заканчивается
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novichok
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:17
klug написав:
Так і запишемо: "у Amethyst
індивідуальні умови - приз переходить казино"
та отож, хрін поймеш
Amethyst написав: flysoulfly написав:
с сайта:
І таки вже і я перевірив (в ІБ
) -- дають +1 за відкриття після закінчення Анті.
От відкрив на 3 міс
уточніть: після закінчення Антистрес - тобто після вичерпання всіх пролонгацій ?
чи навіть після закінчення депотерміну перших 10 днів ?
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flysoulfly
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