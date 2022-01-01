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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:57

Так і запишемо: "у Amethyst індивідуальні умови - приз переходить казино"
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:59

  Amethyst написав:От відкрив на 3 міс з поповненням із щоміс. виплатой під 19.25+1%

А если автопролонгация...дадут +1%?
У меня как раз ощадный на 3 месяца заканчивается
novichok
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Повідомлень: 2622
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:17

  klug написав:Так і запишемо: "у Amethyst індивідуальні умови - приз переходить казино"

:? та отож, хрін поймеш

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:с сайта:
І таки вже і я перевірив (в ІБ) -- дають +1 за відкриття після закінчення Анті.
От відкрив на 3 міс
уточніть: після закінчення Антистрес - тобто після вичерпання всіх пролонгацій ?
чи навіть після закінчення депотерміну перших 10 днів ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 648
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  #<1 ... 16171819
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