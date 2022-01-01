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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:57
Так і запишемо: "у Amethyst індивідуальні умови - приз переходить казино"
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:59
Додано: Чет 07 лип, 2022 14:17
та отож, хрін поймеш
уточніть: після закінчення Антистрес - тобто після вичерпання всіх пролонгацій ?
чи навіть після закінчення депотерміну перших 10 днів ?
Додано: Чет 07 лип, 2022 15:44
Додано: Чет 07 лип, 2022 15:53
Угуу
За умовами, що процитовані з сайту -- дадуть +1% при пролонгації депо "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ".
Тобто, мені звякнути на 0800 і уточнити для вас цей момент?
Там вже всі підковані, я зранку виніс мосХ 3 дівчаткам, гарнюні, мабуть.
За логікою Анті він НОРМАЛЬНО закінчується після перших 10дн і після цього можна відкривати з +1% ОЩАДНИЙ+, наприклад
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