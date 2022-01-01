|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:57
Так і запишемо: "у Amethyst індивідуальні умови - приз переходить казино"
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7105
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:59
Amethyst написав:
От відкрив на 3 міс з поповненням із щоміс. виплатой під 19.25+1%
А если автопролонгация...дадут +1%?
У меня как раз ощадный на 3 месяца заканчивается
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2628
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 14:17
klug написав:
Так і запишемо: "у Amethyst
індивідуальні умови - приз переходить казино"
та отож, хрін поймеш
Amethyst написав: flysoulfly написав:
с сайта:
І таки вже і я перевірив (в ІБ
) -- дають +1 за відкриття після закінчення Анті.
От відкрив на 3 міс
уточніть: після закінчення Антистрес - тобто після вичерпання всіх пролонгацій ?
чи навіть після закінчення депотерміну перших 10 днів ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 15:44
novichok написав:
А если автопролонгация...дадут +1%?
вряд ли. НО ЭТО НЕ ТОЧНО.
(думаю, в ИБ можно отключить автопролонгацию,
а после зачисления тела и % на счет открыть новый депо, на который дадут+1%)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 15:53
novichok написав: Amethyst написав:
От відкрив на 3 міс з поповненням із щоміс. виплатой під 19.25+1%
А если автопролонгация...дадут +1%?
У меня как раз ощадный на 3 месяца заканчивается
Угуу
За умовами, що процитовані з сайту
-- дадуть +1% при пролонгації депо "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ".
flysoulfly написав:
уточніть: після закінчення Антистрес - тобто після вичерпання всіх пролонгацій ?
чи навіть після закінчення депотерміну перших 10 днів ?
Тобто, мені звякнути на 0800 і уточнити для вас цей момент?
Там вже всі підковані, я зранку виніс мосХ 3 дівчаткам, гарнюні, мабуть.
За логікою Анті він НОРМАЛЬНО закінчується після перших 10дн і після цього можна відкривати з +1% ОЩАДНИЙ+, наприклад
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2682
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
- Профіль
-
1
4
Додано: Чет 14 лип, 2022 15:48
А такой вопросик.... ̶ п̶р̶о̶е̶.̶.̶л̶....протупил и не отменил вовремя пролонгацию. Теперь Антистресс закрывается в пятницу, а пролонгируется в понедельник. Получается я на два дня безвозмездно отдаю грошики банку?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2628
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 16:48
novichok написав:
А такой вопросик.... ̶ п̶р̶о̶е̶.̶.̶л̶....протупил и не отменил вовремя пролонгацию. Теперь Антистресс закрывается в пятницу, а пролонгируется в понедельник. Получается я на два дня безвозмездно отдаю грошики банку?
вроде обсуждали что типа нет хотя все може бути
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4165
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 17:01
novichok написав:
А такой вопросик.... ̶ п̶р̶о̶е̶.̶.̶л̶....протупил и не отменил вовремя пролонгацию. Теперь Антистресс закрывается в пятницу, а пролонгируется в понедельник. Получается я на два дня безвозмездно отдаю грошики банку?
Нее. Лонгируется в день окончания, у вас даже зазора нет между двумя сроками.
А вот если бы делали руцями, то был бы зазор между двумя депами, т.е. %% начисляЛИСЯ БЫ СО СЛЕДУЮЩЕГО дня после открытия.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2682
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
- Профіль
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3652
|1515145
|
|
|241
|287159
|
Чет 14 лип, 2022 16:38
cohan
|
|47
|65681
|
|