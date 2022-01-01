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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:57

Так і запишемо: "у Amethyst індивідуальні умови - приз переходить казино"
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:59

  Amethyst написав:От відкрив на 3 міс з поповненням із щоміс. виплатой під 19.25+1%

А если автопролонгация...дадут +1%?
У меня как раз ощадный на 3 месяца заканчивается
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:17

  klug написав:Так і запишемо: "у Amethyst індивідуальні умови - приз переходить казино"

:? та отож, хрін поймеш

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:с сайта:
І таки вже і я перевірив (в ІБ) -- дають +1 за відкриття після закінчення Анті.
От відкрив на 3 міс
уточніть: після закінчення Антистрес - тобто після вичерпання всіх пролонгацій ?
чи навіть після закінчення депотерміну перших 10 днів ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:44

  novichok написав:А если автопролонгация...дадут +1%?
вряд ли. НО ЭТО НЕ ТОЧНО.
(думаю, в ИБ можно отключить автопролонгацию,
а после зачисления тела и % на счет открыть новый депо, на который дадут+1%)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:53

  novichok написав:
  Amethyst написав:От відкрив на 3 міс з поповненням із щоміс. виплатой під 19.25+1%

А если автопролонгация...дадут +1%?
У меня как раз ощадный на 3 месяца заканчивается
Угуу
За умовами, що процитовані з сайту -- дадуть +1% при пролонгації депо "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ".

  flysoulfly написав:уточніть: після закінчення Антистрес - тобто після вичерпання всіх пролонгацій ?
чи навіть після закінчення депотерміну перших 10 днів ?

Тобто, мені звякнути на 0800 і уточнити для вас цей момент?
Там вже всі підковані, я зранку виніс мосХ 3 дівчаткам, гарнюні, мабуть.
За логікою Анті він НОРМАЛЬНО закінчується після перших 10дн і після цього можна відкривати з +1% ОЩАДНИЙ+, наприклад :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 15:48

А такой вопросик.... ̶ п̶р̶о̶е̶.̶.̶л̶....протупил и не отменил вовремя пролонгацию. Теперь Антистресс закрывается в пятницу, а пролонгируется в понедельник. Получается я на два дня безвозмездно отдаю грошики банку?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:48

  novichok написав:А такой вопросик.... ̶ п̶р̶о̶е̶.̶.̶л̶....протупил и не отменил вовремя пролонгацию. Теперь Антистресс закрывается в пятницу, а пролонгируется в понедельник. Получается я на два дня безвозмездно отдаю грошики банку?


вроде обсуждали что типа нет хотя все може бути
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:01

  novichok написав:А такой вопросик.... ̶ п̶р̶о̶е̶.̶.̶л̶....протупил и не отменил вовремя пролонгацию. Теперь Антистресс закрывается в пятницу, а пролонгируется в понедельник. Получается я на два дня безвозмездно отдаю грошики банку?

Нее. Лонгируется в день окончания, у вас даже зазора нет между двумя сроками.
А вот если бы делали руцями, то был бы зазор между двумя депами, т.е. %% начисляЛИСЯ БЫ СО СЛЕДУЮЩЕГО дня после открытия.
Amethyst
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