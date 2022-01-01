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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:01
Amethyst написав:
Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Буйки - это сколько ? Анлим же ?
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mustbe
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:04
mustbe написав: Amethyst написав:
Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Буйки - это сколько ? Анлим же ?
200К... ну мож 400К
знаем мы их анлим
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Amethyst
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