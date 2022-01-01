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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:01

  Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо

Буйки - это сколько ? Анлим же ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:04

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо

Буйки - это сколько ? Анлим же ?

200К... ну мож 400К :mrgreen:
знаем мы их анлим :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:39

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо

Буйки - это сколько ? Анлим же ?


анлим выдают в Мегабанке
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:45

Re: Банк Альянс

Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
2XL
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Повідомлень: 3775
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:52

  2XL написав:
Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :mrgreen:
Ну а з гривнею мона погратися, но не надовго
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:59

  Amethyst написав:
  2XL написав:
Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :mrgreen:
Ну а з гривнею мона погратися, но не надовго

Золоті слова
sens
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