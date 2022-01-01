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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:01
Amethyst написав:
Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Буйки - это сколько ? Анлим же ?
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mustbe
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:04
mustbe написав: Amethyst написав:
Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Буйки - это сколько ? Анлим же ?
200К... ну мож 400К
знаем мы их анлим
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:39
mustbe написав: Amethyst написав:
Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Буйки - это сколько ? Анлим же ?
анлим выдают в Мегабанке
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cohan
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:45
Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
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2XL
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:52
2XL написав:
Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла
Ну а з гривнею мона погратися, но не надовго
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:59
Amethyst написав: 2XL написав:
Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла
Ну а з гривнею мона погратися, но не надовго
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sens
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:43
2XL написав:
А що, всі розміщуються? Казали банк погано себе почуває...
...а хто казав??дохтУр Ватсон?
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abc111
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:04
Amethyst написав:
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :
всі-всі бакси примотувати до тіла? влітку?
Всі 100500 ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:07
flysoulfly написав: Amethyst написав:
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :
всі-всі бакси примотувати до тіла?
Всі 100500 ?
Так, всі! Не сумнівайтеся, потім, після Перемоги, дякую скажете.
Нєє, ну мона, якщо зможете, упіхніть у внутрішні органи. Жінкам в цьому плані більш сподрушніше (і це реальний лайфхак)
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Amethyst
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