RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:01

  Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо

Буйки - это сколько ? Анлим же ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 27.12.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:04

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо

Буйки - это сколько ? Анлим же ?

200К... ну мож 400К :mrgreen:
знаем мы их анлим :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2695
З нами з: 05.05.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:39

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо

Буйки - это сколько ? Анлим же ?


анлим выдают в Мегабанке
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:45

Re: Банк Альянс

Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3775
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:52

  2XL написав:
Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :mrgreen:
Ну а з гривнею мона погратися, но не надовго
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2695
З нами з: 05.05.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:59

  Amethyst написав:
  2XL написав:
Amethyst написав:Да мені пофіг на його здоров'я.
Проценти платить регулярно.
За буйки не вилазимо
Ну як пофіг. Евро по 37, а порахуют як по 30. І віддадуть, при негативному сценарії по 30...
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :mrgreen:
Ну а з гривнею мона погратися, но не надовго

Золоті слова
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12923
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:43

  2XL написав:А що, всі розміщуються? Казали банк погано себе почуває...



...а хто казав??дохтУр Ватсон?
abc111
 
Повідомлень: 2485
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:04

  Amethyst написав:Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :

всі-всі бакси примотувати до тіла? влітку? :shock: Всі 100500 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 665
З нами з: 13.01.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:07

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :

всі-всі бакси примотувати до тіла? :shock: Всі 100500 ?

Так, всі! Не сумнівайтеся, потім, після Перемоги, дякую скажете.
Нєє, ну мона, якщо зможете, упіхніть у внутрішні органи. Жінкам в цьому плані більш сподрушніше (і це реальний лайфхак) :shock:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2695
З нами з: 05.05.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:51

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла :

всі-всі бакси примотувати до тіла? :shock: Всі 100500 ?

Так, всі! Не сумнівайтеся, потім, після Перемоги, дякую скажете.
Нєє, ну мона, якщо зможете, упіхніть у внутрішні органи. Жінкам в цьому плані більш сподрушніше (і це реальний лайфхак) :shock:


от якби в нас купюры ходили по 10000 или хотя бы по 1000, а так даже 500к Евро уже нету (
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hella, ingtrans, ramaz, sens і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 56, 57, 58
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
570 492995
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 18:11
_PORT_UA
Банк Восток 1, 2, 3, 4
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
31 42181
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 16:54
cohan
А-Банк 1 ... 35, 36, 37
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
363 467827
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 15:08
ScaryBee

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1131)
15.07.2022 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.