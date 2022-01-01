в приложении в разделе платежи >> банки та фінпослуги
есть дохрена готовых шаблонов, в т.ч. переводов в разные банки по номеру карты и по ІВАN. Вроде ж должно списывать как обычная оплата. Кто-то пользовался для выхода именно с скрбнички без мзды ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:30
в приложении в разделе платежи >> банки та фінпослуги
есть дохрена готовых шаблонов, в т.ч. переводов в разные банки по номеру карты и по ІВАN. Вроде ж должно списывать как обычная оплата. Кто-то пользовался для выхода именно с скрбнички без мзды ?
Додано: Нед 17 лип, 2022 11:41
Я просто взял и внимательно прочитал Условия по Депо
Особенно п. 2) в примечаниях у канце.
...и подробно описал свои действия
см.viewtopic.php?p=5455930#p5455930
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