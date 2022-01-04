Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:30
в приложении в разделе платежи >> банки та фінпослуги
есть дохрена готовых шаблонов, в т.ч. переводов в разные банки по номеру карты и по ІВАN. Вроде ж должно списывать как обычная оплата. Кто-то пользовался для выхода именно с скрбнички без мзды ?
flysoulfly
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Додано: Нед 17 лип, 2022 11:41
Алексей77 написав:
Поделитесь Как вам удалось разместиться под 20,25 с ежемесячной выплатой на сайте максимум 19,75% и на горячей линии то же самое сказали
Я просто взял и внимательно прочитал Условия по Депо
https://bankalliance.ua/ru/interest_rates#accumulation
Особенно п. 2) в примечаниях у канце.
...и подробно описал свои действия
см.
viewtopic.php?p=5455930#p5455930
Amethyst
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:05
Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?
Мила82
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:12
Мила82 написав:
Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?
1% + 5 грн
с некоторых карт - 0
cohan
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:14
Мила82 написав:
Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?
Сдернуть с Альянса чужим р2р -- нашару (ну и +стоимость этой услуги у самого чужака)
А толкнуть Альянсом по р2р кажись 1%+ будиит
Amethyst
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:24
...знову на альянс наезжає жовта пресса....
abc111
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:22
Amethyst написав: Мила82 написав:
Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?
Сдернуть с Альянса чужим р2р -- нашару (ну и +стоимость этой услуги у самого чужака)
А толкнуть Альянсом по р2р кажись 1%+ будиит
с Скарбнычки ж не нашару
cohan
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:28
cohan написав: Amethyst написав: Мила82 написав:
Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?
Сдернуть с Альянса чужим р2р -- нашару (ну и +стоимость этой услуги у самого чужака)
А толкнуть Альянсом по р2р кажись 1%+ будиит
с Скарбнычки ж не нашару
угу, с Персональной нашару
Amethyst
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