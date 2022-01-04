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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:30

в приложении в разделе платежи >> банки та фінпослуги
есть дохрена готовых шаблонов, в т.ч. переводов в разные банки по номеру карты и по ІВАN. Вроде ж должно списывать как обычная оплата. Кто-то пользовался для выхода именно с скрбнички без мзды ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:41

  Алексей77 написав:Поделитесь Как вам удалось разместиться под 20,25 с ежемесячной выплатой на сайте максимум 19,75% и на горячей линии то же самое сказали
Я просто взял и внимательно прочитал Условия по Депо
https://bankalliance.ua/ru/interest_rates#accumulation
Особенно п. 2) в примечаниях у канце.
...и подробно описал свои действия :P
см.viewtopic.php?p=5455930#p5455930
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:05

Re: Банк Альянс

Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?
Мила82
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:12

  Мила82 написав:Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?


1% + 5 грн
с некоторых карт - 0
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:14

  Мила82 написав:Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?

Сдернуть с Альянса чужим р2р -- нашару (ну и +стоимость этой услуги у самого чужака)
А толкнуть Альянсом по р2р кажись 1%+ будиит
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:24

Re: Банк Альянс

...знову на альянс наезжає жовта пресса....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:22

  Amethyst написав:
  Мила82 написав:Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?

Сдернуть с Альянса чужим р2р -- нашару (ну и +стоимость этой услуги у самого чужака)
А толкнуть Альянсом по р2р кажись 1%+ будиит


с Скарбнычки ж не нашару
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:28

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  Мила82 написав:Яка комісія за переказ грошей на картку іншого банку?

Сдернуть с Альянса чужим р2р -- нашару (ну и +стоимость этой услуги у самого чужака)
А толкнуть Альянсом по р2р кажись 1%+ будиит


с Скарбнычки ж не нашару

угу, с Персональной нашару
Amethyst
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