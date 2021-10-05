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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:27
Re: Банк Альянс
Господа напомните пожалуйста хочу открыть депозит в Альянсе с перечислением из другого банка значит я через приложение альянса пополняю скарбничку без комиссии с другого банка наверное по айбану или по номеру карты? вопрос. потом указываю выплату тела и процентов на персональный счёт добавляю карту персонального счёта в приложении монобанк и вывожу без комиссии через монобанк. Верно?
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