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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:27

Re: Банк Альянс

Господа напомните пожалуйста хочу открыть депозит в Альянсе с перечислением из другого банка значит я через приложение альянса пополняю скарбничку без комиссии с другого банка наверное по айбану или по номеру карты? вопрос. потом указываю выплату тела и процентов на персональный счёт добавляю карту персонального счёта в приложении монобанк и вывожу без комиссии через монобанк. Верно?
Алексей77
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 04.12.09
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  #<1 ... 19202122
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