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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:27
Господа напомните пожалуйста хочу открыть депозит в Альянсе с перечислением из другого банка значит я через приложение альянса пополняю скарбничку без комиссии с другого банка наверное по айбану или по номеру карты? вопрос. потом указываю выплату тела и процентов на персональный счёт добавляю карту персонального счёта в приложении монобанк и вывожу без комиссии через монобанк. Верно?
По-моему в форвард если не изменяет память надо добавлять карты альянса персональный тариф чтобы тянуть без комиссии... Поправьте
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:27
Задача, как без комиссии удаленно можно выводить проценты и тело с Альянса? Раньше делал через ИБ форварда, но там сейчас малые лимиты на вход и выход.
Монобанк можно без комиссии?
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