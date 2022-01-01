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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:27

Re: Банк Альянс

Господа напомните пожалуйста хочу открыть депозит в Альянсе с перечислением из другого банка значит я через приложение альянса пополняю скарбничку без комиссии с другого банка наверное по айбану или по номеру карты? вопрос. потом указываю выплату тела и процентов на персональный счёт добавляю карту персонального счёта в приложении монобанк и вывожу без комиссии через монобанк. Верно?
По-моему в форвард если не изменяет память надо добавлять карты альянса персональный тариф чтобы тянуть без комиссии... Поправьте
Алексей77
 
Повідомлень: 1818
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:27

Re: Банк Альянс

Задача, как без комиссии удаленно можно выводить проценты и тело с Альянса? Раньше делал через ИБ форварда, но там сейчас малые лимиты на вход и выход.
Монобанк можно без комиссии?
Алексей77
 
Повідомлень: 1818
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
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