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Банк Альянс
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:27
Господа напомните пожалуйста хочу открыть депозит в Альянсе с перечислением из другого банка значит я через приложение альянса пополняю скарбничку без комиссии с другого банка наверное по айбану или по номеру карты? вопрос. потом указываю выплату тела и процентов на персональный счёт добавляю карту персонального счёта в приложении монобанк и вывожу без комиссии через монобанк. Верно?
По-моему в форвард если не изменяет память надо добавлять карты альянса персональный тариф чтобы тянуть без комиссии... Поправьте
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:27
Задача, как без комиссии удаленно можно выводить проценты и тело с Альянса? Раньше делал через ИБ форварда, но там сейчас малые лимиты на вход и выход.
Монобанк можно без комиссии?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:54
Думаю заходить в банк или нет.
Почитал несколько страниц и понял, что в Альянсе вроде как куча подводных камней.
Зашел в отделение мне рассказали:
1) под депо открывается текущий счет и к нему можно бесплатно именную карту оформить;
2) выплата % и тела завершившегося депо можно забирать или в кассе без комиссии или два раза в месяц в любом банкомате Украины;
3) р2р с этой карты 1,05%, СЕП 30 грн. независимо от суммы перевода;
4) по окончании депо переоформить удаленно/в отделении так же никаких комиссий;
5) на данный момент проблем с грн. нет и сумму до 100 000 грн. заказывать не надо.
Все верно?
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