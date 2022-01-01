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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223>

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:27

Re: Банк Альянс

Господа напомните пожалуйста хочу открыть депозит в Альянсе с перечислением из другого банка значит я через приложение альянса пополняю скарбничку без комиссии с другого банка наверное по айбану или по номеру карты? вопрос. потом указываю выплату тела и процентов на персональный счёт добавляю карту персонального счёта в приложении монобанк и вывожу без комиссии через монобанк. Верно?
По-моему в форвард если не изменяет память надо добавлять карты альянса персональный тариф чтобы тянуть без комиссии... Поправьте
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:27

Re: Банк Альянс

Задача, как без комиссии удаленно можно выводить проценты и тело с Альянса? Раньше делал через ИБ форварда, но там сейчас малые лимиты на вход и выход.
Монобанк можно без комиссии?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:54

Депо

Думаю заходить в банк или нет.
Почитал несколько страниц и понял, что в Альянсе вроде как куча подводных камней.
Зашел в отделение мне рассказали:
1) под депо открывается текущий счет и к нему можно бесплатно именную карту оформить;
2) выплата % и тела завершившегося депо можно забирать или в кассе без комиссии или два раза в месяц в любом банкомате Украины;
3) р2р с этой карты 1,05%, СЕП 30 грн. независимо от суммы перевода;
4) по окончании депо переоформить удаленно/в отделении так же никаких комиссий;
5) на данный момент проблем с грн. нет и сумму до 100 000 грн. заказывать не надо.
Все верно?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:56

У меня так: Открыт текущий счет к депо : на него сэп бесплатно заходит (и в приложении депо можно открывать).
Также желательно открыть депо карту (мне пришлось второй депозит для этого оформить).
Тариф персональный .
https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99.PDF
На неё выплаты % . Тянуть с этой карты на другую карту : без комиссий.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:57

Re: Банк Альянс

Банк Альянс розповів, як обслуговує клієнтів під час війни https://finclub.net/ua/news/krashchoiu- ... rainy.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:08

ГеннадийUA

ще таку картку раджу завести - їсти не просить, а % може приносити на залишок

https://bankalliance.ua/pages/cards/mon ... %D0%90.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:33

Re: Банк Альянс

Господа здравствуйте Как перевести гривну без комиссии между скорбничками разных клиентов банка альянс есть также счета персональные у обоих
Удалённым способом через отделение не вариант
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:39

Re: Банк Альянс

  Алексей77 написав:Как перевести гривну без комиссии между скорбничками разных клиентов
ВдвоЁм сходить в кассу :mrgreen:
Скарбничка -- эт реальная Нычка от всеХ и вся
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:43

  demichh написав:У меня так: Открыт текущий счет к депо : на него сэп бесплатно заходит (и в приложении депо можно открывать).
Также желательно открыть депо карту (мне пришлось второй депозит для этого оформить).
Тариф персональный .
https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99.PDF
На неё выплаты % . Тянуть с этой карты на другую карту : без комиссий.

Как открыть тек. счёт к дэпо удалённо? Чтобы не связываться со скарбнычкой? С этого текущего, как снять без комиссии если что?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:56

  ГеннадийUA написав:Думаю заходить в банк или нет.
Почитал несколько страниц и понял, что в Альянсе вроде как куча подводных камней.
Зашел в отделение мне рассказали:
1) под депо открывается текущий счет и к нему можно бесплатно именную карту оформить;
2) выплата % и тела завершившегося депо можно забирать или в кассе без комиссии или два раза в месяц в любом банкомате Украины;
3) р2р с этой карты 1,05%, СЕП 30 грн. независимо от суммы перевода;
4) по окончании депо переоформить удаленно/в отделении так же никаких комиссий;
5) на данный момент проблем с грн. нет и сумму до 100 000 грн. заказывать не надо.
Все верно?


3) бесплатно вытянул чужой тянучкой 200 в начале июля, хз, может что поменялось
4) приложение норм для открытия депо
cohan
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