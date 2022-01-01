Господа напомните пожалуйста хочу открыть депозит в Альянсе с перечислением из другого банка значит я через приложение альянса пополняю скарбничку без комиссии с другого банка наверное по айбану или по номеру карты? вопрос. потом указываю выплату тела и процентов на персональный счёт добавляю карту персонального счёта в приложении монобанк и вывожу без комиссии через монобанк. Верно? По-моему в форвард если не изменяет память надо добавлять карты альянса персональный тариф чтобы тянуть без комиссии... Поправьте
Думаю заходить в банк или нет. Почитал несколько страниц и понял, что в Альянсе вроде как куча подводных камней. Зашел в отделение мне рассказали: 1) под депо открывается текущий счет и к нему можно бесплатно именную карту оформить; 2) выплата % и тела завершившегося депо можно забирать или в кассе без комиссии или два раза в месяц в любом банкомате Украины; 3) р2р с этой карты 1,05%, СЕП 30 грн. независимо от суммы перевода; 4) по окончании депо переоформить удаленно/в отделении так же никаких комиссий; 5) на данный момент проблем с грн. нет и сумму до 100 000 грн. заказывать не надо. Все верно?
ГеннадийUA написав:Думаю заходить в банк или нет. Почитал несколько страниц и понял, что в Альянсе вроде как куча подводных камней. Зашел в отделение мне рассказали: 1) под депо открывается текущий счет и к нему можно бесплатно именную карту оформить; 2) выплата % и тела завершившегося депо можно забирать или в кассе без комиссии или два раза в месяц в любом банкомате Украины; 3) р2р с этой карты 1,05%, СЕП 30 грн. независимо от суммы перевода; 4) по окончании депо переоформить удаленно/в отделении так же никаких комиссий; 5) на данный момент проблем с грн. нет и сумму до 100 000 грн. заказывать не надо. Все верно?
3) бесплатно вытянул чужой тянучкой 200 в начале июля, хз, может что поменялось 4) приложение норм для открытия депо