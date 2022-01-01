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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:20

  Алексей77 написав:
  demichh написав:У меня так: Открыт текущий счет к депо : на него сэп бесплатно заходит (и в приложении депо можно открывать).
Также желательно открыть депо карту (мне пришлось второй депозит для этого оформить).
Тариф персональный .
https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99.PDF
На неё выплаты % . Тянуть с этой карты на другую карту : без комиссий.

Как открыть тек. счёт к дэпо удалённо? Чтобы не связываться со скарбнычкой? С этого текущего, как снять без комиссии если что?

Никак
Текущий нашару открывается под депо
Вот зажать в кулаке как мин 5К, зайти в отд-и и отрыть Анти-депо на 10дн с возвратом на текущий.
Кстати, так же и карта нашару открывается под депо.
А потом через 10дн у вас уже будет широоочайшая возможность онлайн курралесить с депами в хвост и гриву.
На Текущий СЭПом заходит нашару.
На Карту р2р заходит нашару.
Депо открываете с Текущего, но с возвратом на Карту.
С Карты %% и тело сдергивается сторонним р2р нашару.
В сл. чаво с текущего можно снять гроши (шо вернулись с депо) через кассу нашару.
Тарифный пакет для физических лиц «АЛЬЯНС РОЗНИЧНЫЙ»
Тарифний пакет "ПЕРСОНАЛЬНИЙ"

ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:24

Re: Банк Альянс

А со скарбнычки без отделения вообще никак без комиссии? Надо со скарбнычки супруги перевести часть суммы на мою скарбнычку для открытия депо
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 26 лип, 2022 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:25

Re: Банк Альянс

А онлайн тут можно карточку открыть?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:30

Re: Банк Альянс

Ниизя
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:26

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости :)

Я в прошлую пятницу хотел провернуть подобное в своем городе - сказали нельзя - для того чтобы бесплатно открыть текущий и карточный под депо - депо таки надо внести сегодня же (даже если безналом). Иначе откроем только за 50 грн. текущий и кажется за 300 (или 350 запамятовал) карточный. В общем нет в нашем городе Сичевых к сожалению
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:20

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости :)

Я в прошлую пятницу хотел провернуть подобное в своем городе - сказали нельзя - для того чтобы бесплатно открыть текущий и карточный под депо - депо таки надо внести сегодня же (даже если безналом). Иначе откроем только за 50 грн. текущий и кажется за 300 (или 350 запамятовал) карточный. В общем нет в нашем городе Сичевых к сожалению

Ну утром зашел у банку, в обед закинул, вечером уточнил, шо все пришло
Алик быро принимает
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:23

Так в том то и дело шо деньги заходили только в понедельник, а я уже хотел в пятницу быть со всеми открытыми картами и счетами...
WallNutPen
 
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