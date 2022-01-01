Додано: Вів 26 лип, 2022 13:20

Алексей77 написав: demichh написав: У меня так: Открыт текущий счет к депо : на него сэп бесплатно заходит (и в приложении депо можно открывать).

Также желательно открыть депо карту (мне пришлось второй депозит для этого оформить).

Тариф персональный .

https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99.PDF

На неё выплаты % . Тянуть с этой карты на другую карту : без комиссий. У меня так: Открыт текущий счет к депо : на него сэп бесплатно заходит (и в приложении депо можно открывать).Также желательно открыть депо карту (мне пришлось второй депозит для этого оформить).Тариф персональный .На неё выплаты % . Тянуть с этой карты на другую карту : без комиссий.

Как открыть тек. счёт к дэпо удалённо? Чтобы не связываться со скарбнычкой? С этого текущего, как снять без комиссии если что? Как открыть тек. счёт к дэпо удалённо? Чтобы не связываться со скарбнычкой? С этого текущего, как снять без комиссии если что?

НикакТекущий нашару открывается под депоВот зажать в кулаке как мин 5К, зайти в отд-и и отрыть Анти-депо на 10дн с возвратом на текущий.Кстати, так же и карта нашару открывается под депо.А потом через 10дн у вас уже будет широоочайшая возможностькурралесить с депами в хвост и гриву.На Текущий СЭПом заходит нашару.На Карту р2р заходит нашару.Депо открываете с Текущего, но с возвратом на Карту.С Карты %% и тело сдергивается сторонним р2р нашару.В сл. чаво с текущего можно снять гроши () через кассу нашару.ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости